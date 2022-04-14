Tokenomik Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

Tokenomik Deq Staked AVAIL (STAVAIL)

Lihat cerapan utama tentang Deq Staked AVAIL (STAVAIL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Maklumat

Deq is a decentralized finance application that offers native liquid staking for Avail tokens on the Ethereum L1 chain. It allows users to mint stAVAIL tokens using Avail ERC20 tokens, which accrue staking rewards from the Avail data availability chain. stAVAIL tokens are an yield-bearing asset that can then be seamlessly used in other decentralized finance applications such as lending and options markets as a non-rebasing token.

Laman Web Rasmi:
https://deq.fi

Deq Staked AVAIL (STAVAIL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Deq Staked AVAIL (STAVAIL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 476.62K
$ 476.62K$ 476.62K
Jumlah Bekalan:
$ 29.07M
$ 29.07M$ 29.07M
Bekalan Edaran:
$ 29.07M
$ 29.07M$ 29.07M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 476.62K
$ 476.62K$ 476.62K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.186304
$ 0.186304$ 0.186304
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00424246
$ 0.00424246$ 0.00424246
Harga Semasa:
$ 0.01639896
$ 0.01639896$ 0.01639896

Tokenomik Deq Staked AVAIL (STAVAIL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Deq Staked AVAIL (STAVAIL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token STAVAIL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token STAVAIL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik STAVAIL, terokai STAVAIL harga langsung token!

STAVAIL Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju STAVAIL? Halaman ramalan harga STAVAIL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.