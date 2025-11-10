Deri Protocol Harga Hari Ini

Harga langsung Deri Protocol (DERI) hari ini ialah $ 0.00349839, dengan 3.24% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DERI kepada USD penukaran adalah $ 0.00349839 setiap DERI.

Deri Protocol kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 458,961, dengan bekalan edaran sebanyak 131.19M DERI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DERI didagangkan antara $ 0.00336388 (rendah) dan $ 0.00351195 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 3.77, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00200107.

Dalam prestasi jangka pendek, DERI dipindahkan -0.16% dalam sejam terakhir dan -12.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Deri Protocol (DERI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 458.96K$ 458.96K $ 458.96K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Bekalan Peredaran 131.19M 131.19M 131.19M Jumlah Bekalan 490,441,296.592577 490,441,296.592577 490,441,296.592577

Had Pasaran semasa Deri Protocol ialah $ 458.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DERI ialah 131.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 490441296.592577. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.72M.