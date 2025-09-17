DerivaDAO (DDX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.170452 $ 0.170452 $ 0.170452 24J Rendah $ 0.174214 $ 0.174214 $ 0.174214 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.170452$ 0.170452 $ 0.170452 24J Tinggi $ 0.174214$ 0.174214 $ 0.174214 Sepanjang Masa $ 15.28$ 15.28 $ 15.28 Harga Terendah $ 0.01007713$ 0.01007713 $ 0.01007713 Perubahan Harga (1J) +0.18% Perubahan Harga (1D) -1.12% Perubahan Harga (7D) +78.49% Perubahan Harga (7D) +78.49%

DerivaDAO (DDX) harga masa nyata ialah $0.170768. Sepanjang 24 jam yang lalu, DDX didagangkan antara $ 0.170452 rendah dan $ 0.174214 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DDX sepanjang masa ialah $ 15.28, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01007713.

Dari segi prestasi jangka pendek, DDX telah berubah sebanyak +0.18% sejak sejam yang lalu, -1.12% dalam 24 jam dan +78.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DerivaDAO (DDX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.09M$ 9.09M $ 9.09M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.09M$ 9.09M $ 9.09M Bekalan Peredaran 53.23M 53.23M 53.23M Jumlah Bekalan 53,235,018.19686083 53,235,018.19686083 53,235,018.19686083

Had Pasaran semasa DerivaDAO ialah $ 9.09M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DDX ialah 53.23M, dengan jumlah bekalan sebanyak 53235018.19686083. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.09M.