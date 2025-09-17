Derive (DRV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03054142 $ 0.03054142 $ 0.03054142 24J Rendah $ 0.03269064 $ 0.03269064 $ 0.03269064 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03054142$ 0.03054142 $ 0.03054142 24J Tinggi $ 0.03269064$ 0.03269064 $ 0.03269064 Sepanjang Masa $ 0.228265$ 0.228265 $ 0.228265 Harga Terendah $ 0.01243699$ 0.01243699 $ 0.01243699 Perubahan Harga (1J) +0.05% Perubahan Harga (1D) +3.37% Perubahan Harga (7D) +4.43% Perubahan Harga (7D) +4.43%

Derive (DRV) harga masa nyata ialah $0.03236425. Sepanjang 24 jam yang lalu, DRV didagangkan antara $ 0.03054142 rendah dan $ 0.03269064 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DRV sepanjang masa ialah $ 0.228265, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01243699.

Dari segi prestasi jangka pendek, DRV telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, +3.37% dalam 24 jam dan +4.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Derive (DRV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.62M$ 27.62M $ 27.62M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 32.37M$ 32.37M $ 32.37M Bekalan Peredaran 853.06M 853.06M 853.06M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Derive ialah $ 27.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DRV ialah 853.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 32.37M.