Dero (DERO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.294735 24J Tinggi $ 0.304424 Sepanjang Masa $ 27.29 Harga Terendah $ 0.24505 Perubahan Harga (1J) +0.04% Perubahan Harga (1D) +1.70% Perubahan Harga (7D) -0.84%

Dero (DERO) harga masa nyata ialah $0.302782. Sepanjang 24 jam yang lalu, DERO didagangkan antara $ 0.294735 rendah dan $ 0.304424 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DERO sepanjang masa ialah $ 27.29, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.24505.

Dari segi prestasi jangka pendek, DERO telah berubah sebanyak +0.04% sejak sejam yang lalu, +1.70% dalam 24 jam dan -0.84% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dero (DERO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.84M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.58M Bekalan Peredaran 12.68M Jumlah Bekalan 18,400,000.0

Had Pasaran semasa Dero ialah $ 3.84M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DERO ialah 12.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 18400000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.58M.