Harga langsung Derpy (DERPY) hari ini ialah $ 0.0000119, dengan 1.76% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DERPY kepada USD penukaran adalah $ 0.0000119 setiap DERPY.

Derpy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,900.49, dengan bekalan edaran sebanyak 999.67M DERPY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DERPY didagangkan antara $ 0.00001115 (rendah) dan $ 0.00001198 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00093001, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001115.

Dalam prestasi jangka pendek, DERPY dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -35.37% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Derpy (DERPY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.90K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.90K Bekalan Peredaran 999.67M Jumlah Bekalan 999,667,197.644131

Had Pasaran semasa Derpy ialah $ 11.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DERPY ialah 999.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999667197.644131. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.90K.