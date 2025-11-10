Tokenomik Descipher Fund (DESCI)

Lihat cerapan utama tentang Descipher Fund (DESCI), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 21:36:04 (UTC+8)
Descipher Fund (DESCI) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Descipher Fund (DESCI), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.95K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 56.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 8.84K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00445736
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Descipher Fund (DESCI) Maklumat

Descipher.Fund is about empowering researchers via AI agents and unlocking decentralized access to science funding.

Our two core products are:

The Research Crew: a swarm of specialized AI agents working together to support scientists at every stage of their journey. Each agent focuses on a key area; scientific papers, patents, funding, collaborations, or legal and the group of agents (swarm) together, identify opportunities (decipher), and solve problems for fostering scientific evolution.

The DeSci Launchpad: This platform enables researchers to tokenize and launch their science projects. Allocations will be given to $DESCI stakers.

Laman Web Rasmi:
https://descipher.fund
Kertas putih:
https://descipher.gitbook.io/doc

Tokenomik Descipher Fund (DESCI): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Descipher Fund (DESCI) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DESCI yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DESCI yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DESCI, terokai DESCI harga langsung token!

DESCI Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DESCI? Halaman ramalan harga DESCI kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

