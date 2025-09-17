Desearch (SN22) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 24J Rendah $ 1.086 $ 1.086 $ 1.086 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.049$ 1.049 $ 1.049 24J Tinggi $ 1.086$ 1.086 $ 1.086 Sepanjang Masa $ 2.43$ 2.43 $ 2.43 Harga Terendah $ 0.942147$ 0.942147 $ 0.942147 Perubahan Harga (1J) +0.26% Perubahan Harga (1D) +1.29% Perubahan Harga (7D) +3.25% Perubahan Harga (7D) +3.25%

Desearch (SN22) harga masa nyata ialah $1.079. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN22 didagangkan antara $ 1.049 rendah dan $ 1.086 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN22 sepanjang masa ialah $ 2.43, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.942147.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN22 telah berubah sebanyak +0.26% sejak sejam yang lalu, +1.29% dalam 24 jam dan +3.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Desearch (SN22) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.45M$ 2.45M $ 2.45M Bekalan Peredaran 2.26M 2.26M 2.26M Jumlah Bekalan 2,264,788.953324966 2,264,788.953324966 2,264,788.953324966

Had Pasaran semasa Desearch ialah $ 2.45M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN22 ialah 2.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2264788.953324966. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.45M.