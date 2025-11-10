DESK Harga Hari Ini

Harga langsung DESK (DESK) hari ini ialah $ 0.00036968, dengan 0.13% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DESK kepada USD penukaran adalah $ 0.00036968 setiap DESK.

DESK kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 341,517, dengan bekalan edaran sebanyak 923.82M DESK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DESK didagangkan antara $ 0.00036938 (rendah) dan $ 0.00037015 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00474878, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00032438.

Dalam prestasi jangka pendek, DESK dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -35.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DESK (DESK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 341.52K$ 341.52K $ 341.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 369.68K$ 369.68K $ 369.68K Bekalan Peredaran 923.82M 923.82M 923.82M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa DESK ialah $ 341.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DESK ialah 923.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 369.68K.