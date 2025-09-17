Desmos (DSM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01003045 $ 0.01003045 $ 0.01003045 24J Rendah $ 0.01010047 $ 0.01010047 $ 0.01010047 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01003045$ 0.01003045 $ 0.01003045 24J Tinggi $ 0.01010047$ 0.01010047 $ 0.01010047 Sepanjang Masa $ 1.77$ 1.77 $ 1.77 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.08% Perubahan Harga (1D) +0.04% Perubahan Harga (7D) -0.97% Perubahan Harga (7D) -0.97%

Desmos (DSM) harga masa nyata ialah $0.01005928. Sepanjang 24 jam yang lalu, DSM didagangkan antara $ 0.01003045 rendah dan $ 0.01010047 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DSM sepanjang masa ialah $ 1.77, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DSM telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, +0.04% dalam 24 jam dan -0.97% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Desmos (DSM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 912.57K$ 912.57K $ 912.57K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.63M$ 1.63M $ 1.63M Bekalan Peredaran 90.72M 90.72M 90.72M Jumlah Bekalan 161,917,796.0 161,917,796.0 161,917,796.0

Had Pasaran semasa Desmos ialah $ 912.57K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DSM ialah 90.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 161917796.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.63M.