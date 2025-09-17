DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00135965$ 0.00135965 $ 0.00135965 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.66% Perubahan Harga (1D) +1.18% Perubahan Harga (7D) +8.69% Perubahan Harga (7D) +8.69%

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DESSAI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DESSAI sepanjang masa ialah $ 0.00135965, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DESSAI telah berubah sebanyak -0.66% sejak sejam yang lalu, +1.18% dalam 24 jam dan +8.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 365.60K$ 365.60K $ 365.60K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 420.46K$ 420.46K $ 420.46K Bekalan Peredaran 869.53M 869.53M 869.53M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa DessalinesAI by Virtuals ialah $ 365.60K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DESSAI ialah 869.53M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 420.46K.