Tokenomik Dessistant by Virtuals (DESS)

Lihat cerapan utama tentang Dessistant by Virtuals (DESS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:14:12 (UTC+8)
USD

Dessistant by Virtuals (DESS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Dessistant by Virtuals (DESS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 88.09K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 507.56M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 173.55K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00089122
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00006191
Harga Semasa:
$ 0.00017363
Dessistant by Virtuals (DESS) Maklumat

Through its innovative ai driven market making infrastructure, dessistant offers automated strategies. It executes real-time buy and sell orders with millisecond precision, sniping large trades or sudden price shifts as they happen. Dessistant turns any user into an autonomous market maker, letting them script strategies, automate execution, and monitor markets 24/7. Just set your rules once the agent adapts on-chain. developed by a proven team with multiple hackathon awards

Laman Web Rasmi:
https://dessistant.xyz/

Tokenomik Dessistant by Virtuals (DESS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Dessistant by Virtuals (DESS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DESS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DESS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DESS, terokai DESS harga langsung token!

DESS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DESS? Halaman ramalan harga DESS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

mc_how_why_title
