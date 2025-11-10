destable coin Harga Hari Ini

Harga langsung destable coin (DESTABLE) hari ini ialah $ 0.00000987, dengan 1.82% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DESTABLE kepada USD penukaran adalah $ 0.00000987 setiap DESTABLE.

destable coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 9,872.36, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B DESTABLE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DESTABLE didagangkan antara $ 0.00000959 (rendah) dan $ 0.00000992 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00012304, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000873.

Dalam prestasi jangka pendek, DESTABLE dipindahkan -0.43% dalam sejam terakhir dan -7.58% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

destable coin (DESTABLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.87K$ 9.87K $ 9.87K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.87K$ 9.87K $ 9.87K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

