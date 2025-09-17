Lagi Mengenai DESY

Desy Duk Logo

Desy Duk Harga (DESY)

Tidak tersenarai

1 DESY ke USD Harga Langsung:

--
----
-4.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Desy Duk (DESY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:41:21 (UTC+8)

Desy Duk (DESY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00142863
$ 0.00142863$ 0.00142863

$ 0
$ 0$ 0

+0.58%

-4.12%

+2.19%

+2.19%

Desy Duk (DESY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DESY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DESY sepanjang masa ialah $ 0.00142863, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DESY telah berubah sebanyak +0.58% sejak sejam yang lalu, -4.12% dalam 24 jam dan +2.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Desy Duk (DESY) Maklumat Pasaran

$ 26.53K
$ 26.53K$ 26.53K

--
----

$ 26.53K
$ 26.53K$ 26.53K

999.64M
999.64M 999.64M

999,643,463.62908
999,643,463.62908 999,643,463.62908

Had Pasaran semasa Desy Duk ialah $ 26.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DESY ialah 999.64M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999643463.62908. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 26.53K.

Desy Duk (DESY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Desy Duk kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Desy Duk kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Desy Duk kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Desy Duk kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-4.12%
30 Hari$ 0+10.18%
60 Hari$ 0+0.83%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Desy Duk (DESY)

The project centers around Desy Duk, a comical spin on the beloved Daisy Duck, emerging from the popular Dolanverse. Desy is here to spread laughter and joy, collaborating with other iconic characters from the Dolanverse like Dolan, Gooby, and Morky. Together, they create hilarious, meme-worthy moments that entertain and engage the community. This project focuses on delivering a steady stream of humorous, hand-drawn content that taps into the viral energy of meme culture. Whether you’re familiar with the Dolanverse or discovering it for the first time, Desy Duk and her crew are here to bring a smile to your face every day.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Desy Duk (DESY) Sumber

Laman Web Rasmi

Desy Duk Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Desy Duk (DESY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Desy Duk (DESY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Desy Duk.

Semak Desy Duk ramalan harga sekarang!

DESY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Desy Duk (DESY)

Memahami tokenomik Desy Duk (DESY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DESY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Desy Duk (DESY)

Berapakah nilai Desy Duk (DESY) hari ini?
Harga langsung DESY dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DESY ke USD?
Harga semasa DESY ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Desy Duk?
Had pasaran untuk DESY ialah $ 26.53K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DESY?
Bekalan edaran DESY ialah 999.64M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DESY?
DESY mencapai harga ATH sebanyak 0.00142863 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DESY?
DESY melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan DESY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DESYialah -- USD.
Adakah DESY akan naik lebih tinggi tahun ini?
DESY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DESYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.