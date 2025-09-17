Lagi Mengenai DEUS

DEUS Finance Logo

DEUS Finance Harga (DEUS)

Tidak tersenarai

1 DEUS ke USD Harga Langsung:

$7.19
+0.30%1D
USD
DEUS Finance (DEUS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:08:05 (UTC+8)

DEUS Finance (DEUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 7.04
24J Rendah
$ 7.32
24J Tinggi

$ 7.04
$ 7.32
$ 1,128.68
$ 5.85
-1.15%

+0.32%

+1.77%

+1.77%

DEUS Finance (DEUS) harga masa nyata ialah $7.19. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEUS didagangkan antara $ 7.04 rendah dan $ 7.32 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEUS sepanjang masa ialah $ 1,128.68, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 5.85.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEUS telah berubah sebanyak -1.15% sejak sejam yang lalu, +0.32% dalam 24 jam dan +1.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DEUS Finance (DEUS) Maklumat Pasaran

$ 1.16M
--
$ 2.17M
161.84K
302,000.0
Had Pasaran semasa DEUS Finance ialah $ 1.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEUS ialah 161.84K, dengan jumlah bekalan sebanyak 302000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.17M.

DEUS Finance (DEUS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga DEUS Finance kepada USD adalah $ +0.02272567.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga DEUS Finance kepada USD adalah $ +0.1024265830.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga DEUS Finance kepada USD adalah $ -1.4253312200.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga DEUS Finance kepada USD adalah $ -0.433791969288291.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.02272567+0.32%
30 Hari$ +0.1024265830+1.42%
60 Hari$ -1.4253312200-19.82%
90 Hari$ -0.433791969288291-5.68%

Apakah itu DEUS Finance (DEUS)

DEUS Finance is a marketplace for decentralized financial services, where the infrastructure for others to build financial instruments is provided by the DEUS DAO. Such instruments include synthetic stock trading platforms, options, and futures trading.

DEUS Finance (DEUS) Sumber

Laman Web Rasmi

DEUS Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DEUS Finance (DEUS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DEUS Finance (DEUS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DEUS Finance.

Semak DEUS Finance ramalan harga sekarang!

DEUS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik DEUS Finance (DEUS)

Memahami tokenomik DEUS Finance (DEUS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DEUS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DEUS Finance (DEUS)

Berapakah nilai DEUS Finance (DEUS) hari ini?
Harga langsung DEUS dalam USD ialah 7.19 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DEUS ke USD?
Harga semasa DEUS ke USD ialah $ 7.19. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran DEUS Finance?
Had pasaran untuk DEUS ialah $ 1.16M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DEUS?
Bekalan edaran DEUS ialah 161.84K USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DEUS?
DEUS mencapai harga ATH sebanyak 1,128.68 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DEUS?
DEUS melihat harga ATL sebanyak 5.85 USD.
Berapakah jumlah dagangan DEUS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DEUSialah -- USD.
Adakah DEUS akan naik lebih tinggi tahun ini?
DEUS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DEUSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

