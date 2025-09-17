DEUS Finance (DEUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 7.04 $ 7.04 $ 7.04 24J Rendah $ 7.32 $ 7.32 $ 7.32 24J Tinggi 24J Rendah $ 7.04$ 7.04 $ 7.04 24J Tinggi $ 7.32$ 7.32 $ 7.32 Sepanjang Masa $ 1,128.68$ 1,128.68 $ 1,128.68 Harga Terendah $ 5.85$ 5.85 $ 5.85 Perubahan Harga (1J) -1.15% Perubahan Harga (1D) +0.32% Perubahan Harga (7D) +1.77% Perubahan Harga (7D) +1.77%

DEUS Finance (DEUS) harga masa nyata ialah $7.19. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEUS didagangkan antara $ 7.04 rendah dan $ 7.32 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEUS sepanjang masa ialah $ 1,128.68, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 5.85.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEUS telah berubah sebanyak -1.15% sejak sejam yang lalu, +0.32% dalam 24 jam dan +1.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DEUS Finance (DEUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Bekalan Peredaran 161.84K 161.84K 161.84K Jumlah Bekalan 302,000.0 302,000.0 302,000.0

Had Pasaran semasa DEUS Finance ialah $ 1.16M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEUS ialah 161.84K, dengan jumlah bekalan sebanyak 302000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.17M.