Lagi Mengenai DEV

Maklumat Harga DEV

Kertas putih DEV

Laman Web Rasmi DEV

Tokenomik DEV

Ramalan Harga DEV

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Dev Protocol Logo

Dev Protocol Harga (DEV)

Tidak tersenarai

1 DEV ke USD Harga Langsung:

$0.070028
$0.070028$0.070028
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Dev Protocol (DEV) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:08:41 (UTC+8)

Dev Protocol (DEV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 20.09
$ 20.09$ 20.09

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.26%

+4.26%

Dev Protocol (DEV) harga masa nyata ialah $0.070028. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEV didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEV sepanjang masa ialah $ 20.09, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEV telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +4.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dev Protocol (DEV) Maklumat Pasaran

$ 182.92K
$ 182.92K$ 182.92K

--
----

$ 692.37K
$ 692.37K$ 692.37K

2.61M
2.61M 2.61M

9,886,958.719791926
9,886,958.719791926 9,886,958.719791926

Had Pasaran semasa Dev Protocol ialah $ 182.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEV ialah 2.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9886958.719791926. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 692.37K.

Dev Protocol (DEV) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Dev Protocol kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Dev Protocol kepada USD adalah $ +0.0018319254.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Dev Protocol kepada USD adalah $ -0.0051026182.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Dev Protocol kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ +0.0018319254+2.62%
60 Hari$ -0.0051026182-7.28%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Dev Protocol (DEV)

Dev Protocol lets GitHub users tokenize their OSS projects in a few clicks. Creating an OSS token allows projects to access sustainable funding, create underlying economic models for their project, and distribute incentives at scale. For the first time, OSS projects have a scalable solution to unlock their value.y

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Dev Protocol (DEV) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Dev Protocol Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Dev Protocol (DEV) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Dev Protocol (DEV) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Dev Protocol.

Semak Dev Protocol ramalan harga sekarang!

DEV kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Dev Protocol (DEV)

Memahami tokenomik Dev Protocol (DEV) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DEV dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Dev Protocol (DEV)

Berapakah nilai Dev Protocol (DEV) hari ini?
Harga langsung DEV dalam USD ialah 0.070028 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DEV ke USD?
Harga semasa DEV ke USD ialah $ 0.070028. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Dev Protocol?
Had pasaran untuk DEV ialah $ 182.92K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DEV?
Bekalan edaran DEV ialah 2.61M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DEV?
DEV mencapai harga ATH sebanyak 20.09 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DEV?
DEV melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan DEV?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DEVialah -- USD.
Adakah DEV akan naik lebih tinggi tahun ini?
DEV mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DEVramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:08:41 (UTC+8)

Dev Protocol (DEV) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.