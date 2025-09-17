Dev Protocol (DEV) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 20.09 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +4.26%

Dev Protocol (DEV) harga masa nyata ialah $0.070028. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEV didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEV sepanjang masa ialah $ 20.09, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEV telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +4.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dev Protocol (DEV) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 182.92K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 692.37K Bekalan Peredaran 2.61M Jumlah Bekalan 9,886,958.719791926

Had Pasaran semasa Dev Protocol ialah $ 182.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEV ialah 2.61M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9886958.719791926. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 692.37K.