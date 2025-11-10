Developer Camp Harga Hari Ini

Harga langsung Developer Camp (DEVELOPER) hari ini ialah $ 0.00177907, dengan 4.07% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DEVELOPER kepada USD penukaran adalah $ 0.00177907 setiap DEVELOPER.

Developer Camp kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,710,751, dengan bekalan edaran sebanyak 959.28M DEVELOPER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DEVELOPER didagangkan antara $ 0.00171916 (rendah) dan $ 0.00198273 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00934615, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00026444.

Dalam prestasi jangka pendek, DEVELOPER dipindahkan +1.68% dalam sejam terakhir dan -35.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Developer Camp (DEVELOPER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.71M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.71M Bekalan Peredaran 959.28M Jumlah Bekalan 959,278,802.299783

Had Pasaran semasa Developer Camp ialah $ 1.71M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEVELOPER ialah 959.28M, dengan jumlah bekalan sebanyak 959278802.299783. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.71M.