Devin (DEVIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00103663 $ 0.00103663 $ 0.00103663 24J Rendah $ 0.00127797 $ 0.00127797 $ 0.00127797 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00103663$ 0.00103663 $ 0.00103663 24J Tinggi $ 0.00127797$ 0.00127797 $ 0.00127797 Sepanjang Masa $ 0.02094181$ 0.02094181 $ 0.02094181 Harga Terendah $ 0.00022423$ 0.00022423 $ 0.00022423 Perubahan Harga (1J) -0.06% Perubahan Harga (1D) -18.52% Perubahan Harga (7D) +8.70% Perubahan Harga (7D) +8.70%

Devin (DEVIN) harga masa nyata ialah $0.00103765. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEVIN didagangkan antara $ 0.00103663 rendah dan $ 0.00127797 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEVIN sepanjang masa ialah $ 0.02094181, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00022423.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEVIN telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, -18.52% dalam 24 jam dan +8.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Devin (DEVIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Had Pasaran semasa Devin ialah $ 1.04M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEVIN ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999999.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.04M.