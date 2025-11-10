DeVoid Harga Hari Ini

Harga langsung DeVoid (DVD) hari ini ialah --, dengan 5.04% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DVD kepada USD penukaran adalah -- setiap DVD.

DeVoid kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 88,533, dengan bekalan edaran sebanyak 500.00M DVD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DVD didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00113122, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, DVD dipindahkan -0.00% dalam sejam terakhir dan -4.02% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DeVoid (DVD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 88.53K$ 88.53K $ 88.53K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 177.07K$ 177.07K $ 177.07K Bekalan Peredaran 500.00M 500.00M 500.00M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa DeVoid ialah $ 88.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DVD ialah 500.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 177.07K.