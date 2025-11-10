DEW Harga Hari Ini

Harga langsung DEW (DEW) hari ini ialah $ 0.00071675, dengan 1.35% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DEW kepada USD penukaran adalah $ 0.00071675 setiap DEW.

DEW kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 637,849, dengan bekalan edaran sebanyak 899.98M DEW. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DEW didagangkan antara $ 0.00068787 (rendah) dan $ 0.00073377 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00922376, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006117.

Dalam prestasi jangka pendek, DEW dipindahkan +0.96% dalam sejam terakhir dan -30.28% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DEW (DEW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 637.85K$ 637.85K $ 637.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 708.73K$ 708.73K $ 708.73K Bekalan Peredaran 899.98M 899.98M 899.98M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

