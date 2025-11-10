Dex Trending Fund 6900 Harga Hari Ini

Harga langsung Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) hari ini ialah $ 0.00000873, dengan 1.80% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DTF6900 kepada USD penukaran adalah $ 0.00000873 setiap DTF6900.

Dex Trending Fund 6900 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 7,122.72, dengan bekalan edaran sebanyak 815.86M DTF6900. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DTF6900 didagangkan antara $ 0.0000082 (rendah) dan $ 0.00000877 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00127758, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0000082.

Dalam prestasi jangka pendek, DTF6900 dipindahkan +0.13% dalam sejam terakhir dan -22.78% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.12K$ 7.12K $ 7.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.12K$ 7.12K $ 7.12K Bekalan Peredaran 815.86M 815.86M 815.86M Jumlah Bekalan 815,858,279.47 815,858,279.47 815,858,279.47

