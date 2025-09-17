Dexalot (ALOT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.155446 $ 0.155446 $ 0.155446 24J Rendah $ 0.159653 $ 0.159653 $ 0.159653 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.155446$ 0.155446 $ 0.155446 24J Tinggi $ 0.159653$ 0.159653 $ 0.159653 Sepanjang Masa $ 2.8$ 2.8 $ 2.8 Harga Terendah $ 0.080024$ 0.080024 $ 0.080024 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) -0.80% Perubahan Harga (7D) +15.07% Perubahan Harga (7D) +15.07%

Dexalot (ALOT) harga masa nyata ialah $0.157183. Sepanjang 24 jam yang lalu, ALOT didagangkan antara $ 0.155446 rendah dan $ 0.159653 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi ALOT sepanjang masa ialah $ 2.8, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.080024.

Dari segi prestasi jangka pendek, ALOT telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, -0.80% dalam 24 jam dan +15.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dexalot (ALOT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.20M$ 9.20M $ 9.20M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.71M$ 15.71M $ 15.71M Bekalan Peredaran 58.56M 58.56M 58.56M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Dexalot ialah $ 9.20M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ALOT ialah 58.56M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.71M.