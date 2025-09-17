Apakah itu DexGame (DXGM)

The gaming ecosystem is a dynamic structure consisting of gamers, game developers, game publishers, game distributors, streaming services, software manufacturers, hardware manufacturers, dueling arenas, and esports organizations . Many components of this structure form the parts of the DEXGame ecosystem. DEXGame has set out with the mission and vision of bringing blockchain technology to the gaming ecosystem. DEXGame’s components consist of users, services, products, and technologies and it is a platform that utilizes a sharing economy with the DXGM token. The designed sharing economy has a dynamic structure since all users interact with each other using the products and services provided. DEXGame aims to provide a customized service with DEXGame products to every user profile in the ecosystem, which consists of investors, gamers, teams, game developers, and suppliers

DexGame (DXGM) Sumber Laman Web Rasmi

DexGame Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DexGame (DXGM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DexGame (DXGM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DexGame.

DXGM kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik DexGame (DXGM)

Memahami tokenomik DexGame (DXGM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DXGM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Berapakah nilai DexGame (DXGM) hari ini? Harga langsung DXGM dalam USD ialah 0 USD. Apakah had pasaran DexGame? Had pasaran untuk DXGM ialah $ 67.40K USD. Apakah bekalan edaran DXGM? Bekalan edaran DXGM ialah 959.44M USD. Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DXGM? DXGM mencapai harga ATH sebanyak 0.04727275 USD. Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DXGM? DXGM melihat harga ATL sebanyak 0 USD.

DexGame (DXGM) Kemas Kini Industri Penting