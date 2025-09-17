Lagi Mengenai DBX

dexie bucks Logo

dexie bucks Harga (DBX)

Tidak tersenarai

1 DBX ke USD Harga Langsung:

$0.072731
$0.072731$0.072731
-3.00%1D
mexc
USD
dexie bucks (DBX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:39:54 (UTC+8)

dexie bucks (DBX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.07272
$ 0.07272$ 0.07272
24J Rendah
$ 0.0783
$ 0.0783$ 0.0783
24J Tinggi

$ 0.07272
$ 0.07272$ 0.07272

$ 0.0783
$ 0.0783$ 0.0783

$ 0.24144
$ 0.24144$ 0.24144

$ 0.02865464
$ 0.02865464$ 0.02865464

-0.57%

-3.07%

-0.87%

-0.87%

dexie bucks (DBX) harga masa nyata ialah $0.072731. Sepanjang 24 jam yang lalu, DBX didagangkan antara $ 0.07272 rendah dan $ 0.0783 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DBX sepanjang masa ialah $ 0.24144, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02865464.

Dari segi prestasi jangka pendek, DBX telah berubah sebanyak -0.57% sejak sejam yang lalu, -3.07% dalam 24 jam dan -0.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

dexie bucks (DBX) Maklumat Pasaran

$ 741.35K
$ 741.35K$ 741.35K

--
----

$ 7.27M
$ 7.27M$ 7.27M

10.19M
10.19M 10.19M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa dexie bucks ialah $ 741.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DBX ialah 10.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.27M.

dexie bucks (DBX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga dexie bucks kepada USD adalah $ -0.00230415127456865.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga dexie bucks kepada USD adalah $ -0.0028341597.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga dexie bucks kepada USD adalah $ +0.0161799055.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga dexie bucks kepada USD adalah $ +0.026930542019659896.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00230415127456865-3.07%
30 Hari$ -0.0028341597-3.89%
60 Hari$ +0.0161799055+22.25%
90 Hari$ +0.026930542019659896+58.80%

Apakah itu dexie bucks (DBX)

dexie is the leading decentralized exchange in the Chia ecosystem. It’s based on offers (partially signed transactions), enabling trustless limit order books and making dexie a fully non-custodial platform for trading the "One Market" on Chia. Every DBX token holder is a member of dexie, can make proposals and has control over treasury decisions. Voting power is proportional to the amount of dexie bucks a member holds.

dexie bucks (DBX) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

dexie bucks Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai dexie bucks (DBX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset dexie bucks (DBX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk dexie bucks.

Semak dexie bucks ramalan harga sekarang!

DBX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik dexie bucks (DBX)

Memahami tokenomik dexie bucks (DBX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DBX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai dexie bucks (DBX)

Berapakah nilai dexie bucks (DBX) hari ini?
Harga langsung DBX dalam USD ialah 0.072731 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DBX ke USD?
Harga semasa DBX ke USD ialah $ 0.072731. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran dexie bucks?
Had pasaran untuk DBX ialah $ 741.35K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DBX?
Bekalan edaran DBX ialah 10.19M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DBX?
DBX mencapai harga ATH sebanyak 0.24144 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DBX?
DBX melihat harga ATL sebanyak 0.02865464 USD.
Berapakah jumlah dagangan DBX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DBXialah -- USD.
Adakah DBX akan naik lebih tinggi tahun ini?
DBX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DBXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 12:39:54 (UTC+8)

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.