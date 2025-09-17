dexie bucks (DBX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.07272 $ 0.07272 $ 0.07272 24J Rendah $ 0.0783 $ 0.0783 $ 0.0783 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.07272$ 0.07272 $ 0.07272 24J Tinggi $ 0.0783$ 0.0783 $ 0.0783 Sepanjang Masa $ 0.24144$ 0.24144 $ 0.24144 Harga Terendah $ 0.02865464$ 0.02865464 $ 0.02865464 Perubahan Harga (1J) -0.57% Perubahan Harga (1D) -3.07% Perubahan Harga (7D) -0.87% Perubahan Harga (7D) -0.87%

dexie bucks (DBX) harga masa nyata ialah $0.072731. Sepanjang 24 jam yang lalu, DBX didagangkan antara $ 0.07272 rendah dan $ 0.0783 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DBX sepanjang masa ialah $ 0.24144, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02865464.

Dari segi prestasi jangka pendek, DBX telah berubah sebanyak -0.57% sejak sejam yang lalu, -3.07% dalam 24 jam dan -0.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

dexie bucks (DBX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 741.35K$ 741.35K $ 741.35K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.27M$ 7.27M $ 7.27M Bekalan Peredaran 10.19M 10.19M 10.19M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa dexie bucks ialah $ 741.35K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DBX ialah 10.19M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.27M.