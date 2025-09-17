DexKit (KIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.442554 $ 0.442554 $ 0.442554 24J Rendah $ 0.467593 $ 0.467593 $ 0.467593 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.442554$ 0.442554 $ 0.442554 24J Tinggi $ 0.467593$ 0.467593 $ 0.467593 Sepanjang Masa $ 9.79$ 9.79 $ 9.79 Harga Terendah $ 0.153656$ 0.153656 $ 0.153656 Perubahan Harga (1J) -0.56% Perubahan Harga (1D) +0.24% Perubahan Harga (7D) +4.89% Perubahan Harga (7D) +4.89%

DexKit (KIT) harga masa nyata ialah $0.445884. Sepanjang 24 jam yang lalu, KIT didagangkan antara $ 0.442554 rendah dan $ 0.467593 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KIT sepanjang masa ialah $ 9.79, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.153656.

Dari segi prestasi jangka pendek, KIT telah berubah sebanyak -0.56% sejak sejam yang lalu, +0.24% dalam 24 jam dan +4.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DexKit (KIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.46M$ 4.46M $ 4.46M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.46M$ 4.46M $ 4.46M Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa DexKit ialah $ 4.46M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KIT ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.46M.