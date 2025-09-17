DexNet (DEXNET) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.02868348 24J Tinggi $ 0.02935282 Sepanjang Masa $ 0.081607 Harga Terendah $ 0.02506627 Perubahan Harga (1J) -0.06% Perubahan Harga (1D) -1.72% Perubahan Harga (7D) -13.68%

DexNet (DEXNET) harga masa nyata ialah $0.0288111. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEXNET didagangkan antara $ 0.02868348 rendah dan $ 0.02935282 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEXNET sepanjang masa ialah $ 0.081607, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02506627.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEXNET telah berubah sebanyak -0.06% sejak sejam yang lalu, -1.72% dalam 24 jam dan -13.68% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DexNet (DEXNET) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.53M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 86.43M Bekalan Peredaran 400.08M Jumlah Bekalan 3,000,000,000.0

Had Pasaran semasa DexNet ialah $ 11.53M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEXNET ialah 400.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 3000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 86.43M.