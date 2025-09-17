DexQuark (QRK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00107475$ 0.00107475 $ 0.00107475 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

DexQuark (QRK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, QRK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi QRK sepanjang masa ialah $ 0.00107475, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, QRK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DexQuark (QRK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.25K$ 13.25K $ 13.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.25K$ 13.25K $ 13.25K Bekalan Peredaran 895.67M 895.67M 895.67M Jumlah Bekalan 895,665,218.711203 895,665,218.711203 895,665,218.711203

Had Pasaran semasa DexQuark ialah $ 13.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran QRK ialah 895.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 895665218.711203. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.25K.