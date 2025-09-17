dexSHARE (DEXSHARE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0,03201277 $ 0,03201277 $ 0,03201277 24J Rendah $ 0,03226061 $ 0,03226061 $ 0,03226061 24J Tinggi 24J Rendah $ 0,03201277$ 0,03201277 $ 0,03201277 24J Tinggi $ 0,03226061$ 0,03226061 $ 0,03226061 Sepanjang Masa $ 414,96$ 414,96 $ 414,96 Harga Terendah $ 0,00209527$ 0,00209527 $ 0,00209527 Perubahan Harga (1J) -0,22% Perubahan Harga (1D) -0,35% Perubahan Harga (7D) +6,88% Perubahan Harga (7D) +6,88%

dexSHARE (DEXSHARE) harga masa nyata ialah $0,03205276. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEXSHARE didagangkan antara $ 0,03201277 rendah dan $ 0,03226061 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEXSHARE sepanjang masa ialah $ 414,96, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0,00209527.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEXSHARE telah berubah sebanyak -0,22% sejak sejam yang lalu, -0,35% dalam 24 jam dan +6,88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

dexSHARE (DEXSHARE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 628,47$ 628,47 $ 628,47 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2,15K$ 2,15K $ 2,15K Bekalan Peredaran 19,61K 19,61K 19,61K Jumlah Bekalan 67 155,0 67 155,0 67 155,0

Had Pasaran semasa dexSHARE ialah $ 628,47, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEXSHARE ialah 19,61K, dengan jumlah bekalan sebanyak 67155.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2,15K.