Dexsport (DESU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01621279 $ 0.01621279 $ 0.01621279 24J Rendah $ 0.01649471 $ 0.01649471 $ 0.01649471 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01621279$ 0.01621279 $ 0.01621279 24J Tinggi $ 0.01649471$ 0.01649471 $ 0.01649471 Sepanjang Masa $ 0.349288$ 0.349288 $ 0.349288 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.17% Perubahan Harga (1D) +0.87% Perubahan Harga (7D) -25.95% Perubahan Harga (7D) -25.95%

Dexsport (DESU) harga masa nyata ialah $0.01642928. Sepanjang 24 jam yang lalu, DESU didagangkan antara $ 0.01621279 rendah dan $ 0.01649471 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DESU sepanjang masa ialah $ 0.349288, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DESU telah berubah sebanyak +0.17% sejak sejam yang lalu, +0.87% dalam 24 jam dan -25.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Dexsport (DESU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.21M$ 3.21M $ 3.21M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.50M$ 11.50M $ 11.50M Bekalan Peredaran 195.63M 195.63M 195.63M Jumlah Bekalan 700,000,000.5526 700,000,000.5526 700,000,000.5526

Had Pasaran semasa Dexsport ialah $ 3.21M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DESU ialah 195.63M, dengan jumlah bekalan sebanyak 700000000.5526. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.50M.