DEXTER (DEXTER) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00000981 $ 0.00000981 $ 0.00000981 24J Rendah $ 0.000010 $ 0.000010 $ 0.000010 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00000981$ 0.00000981 $ 0.00000981 24J Tinggi $ 0.000010$ 0.000010 $ 0.000010 Sepanjang Masa $ 0.00156075$ 0.00156075 $ 0.00156075 Harga Terendah $ 0.00000694$ 0.00000694 $ 0.00000694 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.42% Perubahan Harga (7D) +8.08% Perubahan Harga (7D) +8.08%

DEXTER (DEXTER) harga masa nyata ialah $0.00000986. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEXTER didagangkan antara $ 0.00000981 rendah dan $ 0.000010 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEXTER sepanjang masa ialah $ 0.00156075, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000694.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEXTER telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.42% dalam 24 jam dan +8.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DEXTER (DEXTER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.85K$ 9.85K $ 9.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.85K$ 9.85K $ 9.85K Bekalan Peredaran 999.51M 999.51M 999.51M Jumlah Bekalan 999,507,149.653387 999,507,149.653387 999,507,149.653387

Had Pasaran semasa DEXTER ialah $ 9.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEXTER ialah 999.51M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999507149.653387. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.85K.