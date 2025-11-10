Dexter AI Harga Hari Ini

Harga langsung Dexter AI (DEXTER) hari ini ialah --, dengan 4.56% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DEXTER kepada USD penukaran adalah -- setiap DEXTER.

Dexter AI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 542,892, dengan bekalan edaran sebanyak 999.92M DEXTER. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DEXTER didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.0023864, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, DEXTER dipindahkan -1.48% dalam sejam terakhir dan -33.59% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Dexter AI (DEXTER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 542.89K$ 542.89K $ 542.89K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 542.89K$ 542.89K $ 542.89K Bekalan Peredaran 999.92M 999.92M 999.92M Jumlah Bekalan 999,915,418.3057 999,915,418.3057 999,915,418.3057

Had Pasaran semasa Dexter AI ialah $ 542.89K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEXTER ialah 999.92M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999915418.3057. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 542.89K.