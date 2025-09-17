DexTools (DEXT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.570616 $ 0.570616 $ 0.570616 24J Rendah $ 0.617237 $ 0.617237 $ 0.617237 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.570616$ 0.570616 $ 0.570616 24J Tinggi $ 0.617237$ 0.617237 $ 0.617237 Sepanjang Masa $ 1.067$ 1.067 $ 1.067 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.44% Perubahan Harga (1D) -0.02% Perubahan Harga (7D) -6.13% Perubahan Harga (7D) -6.13%

DexTools (DEXT) harga masa nyata ialah $0.588584. Sepanjang 24 jam yang lalu, DEXT didagangkan antara $ 0.570616 rendah dan $ 0.617237 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DEXT sepanjang masa ialah $ 1.067, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DEXT telah berubah sebanyak +0.44% sejak sejam yang lalu, -0.02% dalam 24 jam dan -6.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DexTools (DEXT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 41.60M$ 41.60M $ 41.60M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 66.27M$ 66.27M $ 66.27M Bekalan Peredaran 70.65M 70.65M 70.65M Jumlah Bekalan 112,551,255.0 112,551,255.0 112,551,255.0

Had Pasaran semasa DexTools ialah $ 41.60M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DEXT ialah 70.65M, dengan jumlah bekalan sebanyak 112551255.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 66.27M.