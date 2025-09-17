dextoro (DTR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0,00895442$ 0,00895442 $ 0,00895442 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +%0,38 Perubahan Harga (1D) -%3,65 Perubahan Harga (7D) -%19,82 Perubahan Harga (7D) -%19,82

dextoro (DTR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, DTR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DTR sepanjang masa ialah $ 0,00895442, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, DTR telah berubah sebanyak +%0,38 sejak sejam yang lalu, -%3,65 dalam 24 jam dan -%19,82 dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

dextoro (DTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 241,30K$ 241,30K $ 241,30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 241,30K$ 241,30K $ 241,30K Bekalan Peredaran 998,12M 998,12M 998,12M Jumlah Bekalan 998.120.223,0749409 998.120.223,0749409 998.120.223,0749409

Had Pasaran semasa dextoro ialah $ 241,30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DTR ialah 998,12M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998120223.0749409. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 241,30K.