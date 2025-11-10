BursaDEX+
Harga DFDV Staked SOL langsung hari ini ialah 165.02 USD.DFDVSOL modal pasaran ialah 92,047,720 USD.

DFDV Staked SOL Harga Hari Ini

Harga langsung DFDV Staked SOL (DFDVSOL) hari ini ialah $ 165.02, dengan 1.46% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DFDVSOL kepada USD penukaran adalah $ 165.02 setiap DFDVSOL.

DFDV Staked SOL kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 92,047,720, dengan bekalan edaran sebanyak 557.79K DFDVSOL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DFDVSOL didagangkan antara $ 162.64 (rendah) dan $ 165.26 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 259.77, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 150.48.

Dalam prestasi jangka pendek, DFDVSOL dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -12.69% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Maklumat Pasaran

$ 92.05M
$ 92.05M$ 92.05M

--
----

$ 92.05M
$ 92.05M$ 92.05M

557.79K
557.79K 557.79K

557,789.288429805
557,789.288429805 557,789.288429805

Had Pasaran semasa DFDV Staked SOL ialah $ 92.05M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DFDVSOL ialah 557.79K, dengan jumlah bekalan sebanyak 557789.288429805. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 92.05M.

DFDV Staked SOL Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 162.64
$ 162.64$ 162.64
24J Rendah
$ 165.26
$ 165.26$ 165.26
24J Tinggi

$ 162.64
$ 162.64$ 162.64

$ 165.26
$ 165.26$ 165.26

$ 259.77
$ 259.77$ 259.77

$ 150.48
$ 150.48$ 150.48

--

+1.46%

-12.69%

-12.69%

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga DFDV Staked SOL kepada USD adalah $ +2.38.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga DFDV Staked SOL kepada USD adalah $ -41.0899634980.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga DFDV Staked SOL kepada USD adalah $ -36.9566910560.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga DFDV Staked SOL kepada USD adalah $ -19.2010150216917.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +2.38+1.46%
30 Hari$ -41.0899634980-24.89%
60 Hari$ -36.9566910560-22.39%
90 Hari$ -19.2010150216917-10.42%

Ramalan Harga untuk DFDV Staked SOL

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran DFDVSOL pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga DFDV Staked SOL berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Apakah itu DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment.

Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

