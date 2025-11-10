DFDV Staked SOL Harga Hari Ini

Harga langsung DFDV Staked SOL (DFDVSOL) hari ini ialah $ 165.02, dengan 1.46% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DFDVSOL kepada USD penukaran adalah $ 165.02 setiap DFDVSOL.

DFDV Staked SOL kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 92,047,720, dengan bekalan edaran sebanyak 557.79K DFDVSOL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DFDVSOL didagangkan antara $ 162.64 (rendah) dan $ 165.26 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 259.77, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 150.48.

Dalam prestasi jangka pendek, DFDVSOL dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -12.69% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 92.05M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 92.05M Bekalan Peredaran 557.79K Jumlah Bekalan 557,789.288429805

