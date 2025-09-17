dForce USD (USX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.985549 $ 0.985549 $ 0.985549 24J Rendah $ 0.986547 $ 0.986547 $ 0.986547 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.985549$ 0.985549 $ 0.985549 24J Tinggi $ 0.986547$ 0.986547 $ 0.986547 Sepanjang Masa $ 2.71$ 2.71 $ 2.71 Harga Terendah $ 0.331253$ 0.331253 $ 0.331253 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -0.02% Perubahan Harga (7D) -0.01% Perubahan Harga (7D) -0.01%

dForce USD (USX) harga masa nyata ialah $0.98626. Sepanjang 24 jam yang lalu, USX didagangkan antara $ 0.985549 rendah dan $ 0.986547 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USX sepanjang masa ialah $ 2.71, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.331253.

Dari segi prestasi jangka pendek, USX telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -0.02% dalam 24 jam dan -0.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

dForce USD (USX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.24M$ 15.24M $ 15.24M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 132.72M$ 132.72M $ 132.72M Bekalan Peredaran 15.45M 15.45M 15.45M Jumlah Bekalan 134,571,773.1095259 134,571,773.1095259 134,571,773.1095259

Had Pasaran semasa dForce USD ialah $ 15.24M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USX ialah 15.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 134571773.1095259. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 132.72M.