dFund (DFND) harga masa nyata ialah $0.00026296. Sepanjang 24 jam yang lalu, DFND didagangkan antara $ 0.00026036 rendah dan $ 0.00026671 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DFND sepanjang masa ialah $ 0.061523, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00014998.
Dari segi prestasi jangka pendek, DFND telah berubah sebanyak +0.07% sejak sejam yang lalu, -1.29% dalam 24 jam dan +3.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa dFund ialah $ 87.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DFND ialah 332.45M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 262.96K.
Pada hari ini, perubahan harga dFund kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga dFund kepada USD adalah $ -0.0000598539.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga dFund kepada USD adalah $ -0.0000484590.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga dFund kepada USD adalah $ -0.0000289291444999486.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-1.29%
|30 Hari
|$ -0.0000598539
|-22.76%
|60 Hari
|$ -0.0000484590
|-18.42%
|90 Hari
|$ -0.0000289291444999486
|-9.91%
dFund is a project that aims to build an all-encompassing platform combining advanced DeFi smart-contract-powered features including decentralized hedge funds, direct p2p lending, credit scores, DAO governance and a secondary marketplace for synthetic assets into one easy to use platform. Every user on the platform will be able to start their own decentralized hedge fund, or invest in one, and decentralized hedge funds on the platform will be ranked by their performance (roi), so people can make informed decisions. The founder of the decentralized hedge fund can only swap / trade with user funds, while withdrawals and payouts are automated by smart contracts, therefore eliminating the possibility of scam or pyramid schemes. The platform will also enable users to participate in direct p2p lending, where every user sets the loan amount, interest rate, loan duration, and collateral requirement, which can be even under or over 100% allowing for under and over collateralized loans. Every borrower on the platform will have a credit rating, and lenders can set the minimum credit rating required to take the loan, and even set different collateral requirements and interest rates for users with different credit ratings. If someone never got liquidated on their loan aka never defaulted and always paid back the loan amount + interest on time, they will have a very high credit rating, while users who get liquidated / default many times will see their credit rating slip down. Credit rating can be improved or worsened over time. The platform will also have a secondary marketplace for synthetic assets where users can buy and sell the loans, therefore allowing lenders to exit their positions and delegate the risk and waiting time to other users. So for example, if a user is lending a loan with a 10% interest rate, but they need money / liquidity urgently or they simply don’t want to wait until the end of the loan duration, they can instead decide to sell their loan, and maybe someone will buy it for 4% instantly, which would mean a 6% profit for them after they receive the original 10% interest at the end of the loan’s duration, which is beneficial for both a buyer and the seller. For the seller (the original lender), they don’t have to wait and they are getting a smaller profit with no risk, and for the buyer of the loan, they are receiving a higher profit for waiting until the end of the loan’s duration. This is in many ways similar to real life bond market.
