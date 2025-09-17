DFX Finance (DFX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01801121 $ 0.01801121 $ 0.01801121 24J Rendah $ 0.01882117 $ 0.01882117 $ 0.01882117 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01801121$ 0.01801121 $ 0.01801121 24J Tinggi $ 0.01882117$ 0.01882117 $ 0.01882117 Sepanjang Masa $ 24.87$ 24.87 $ 24.87 Harga Terendah $ 0.00102644$ 0.00102644 $ 0.00102644 Perubahan Harga (1J) +0.03% Perubahan Harga (1D) -0.75% Perubahan Harga (7D) -37.08% Perubahan Harga (7D) -37.08%

DFX Finance (DFX) harga masa nyata ialah $0.0180598. Sepanjang 24 jam yang lalu, DFX didagangkan antara $ 0.01801121 rendah dan $ 0.01882117 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DFX sepanjang masa ialah $ 24.87, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00102644.

Dari segi prestasi jangka pendek, DFX telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, -0.75% dalam 24 jam dan -37.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DFX Finance (DFX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 787.08K$ 787.08K $ 787.08K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M Bekalan Peredaran 43.58M 43.58M 43.58M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa DFX Finance ialah $ 787.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DFX ialah 43.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.81M.