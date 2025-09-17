Lagi Mengenai DFX

DFX Finance Logo

DFX Finance Harga (DFX)

Tidak tersenarai

1 DFX ke USD Harga Langsung:

$0.0180598
$0.0180598$0.0180598
-0.70%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
DFX Finance (DFX) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:08:55 (UTC+8)

DFX Finance (DFX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01801121
$ 0.01801121$ 0.01801121
24J Rendah
$ 0.01882117
$ 0.01882117$ 0.01882117
24J Tinggi

$ 0.01801121
$ 0.01801121$ 0.01801121

$ 0.01882117
$ 0.01882117$ 0.01882117

$ 24.87
$ 24.87$ 24.87

$ 0.00102644
$ 0.00102644$ 0.00102644

+0.03%

-0.75%

-37.08%

-37.08%

DFX Finance (DFX) harga masa nyata ialah $0.0180598. Sepanjang 24 jam yang lalu, DFX didagangkan antara $ 0.01801121 rendah dan $ 0.01882117 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DFX sepanjang masa ialah $ 24.87, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00102644.

Dari segi prestasi jangka pendek, DFX telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, -0.75% dalam 24 jam dan -37.08% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DFX Finance (DFX) Maklumat Pasaran

$ 787.08K
$ 787.08K$ 787.08K

--
----

$ 1.81M
$ 1.81M$ 1.81M

43.58M
43.58M 43.58M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa DFX Finance ialah $ 787.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DFX ialah 43.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.81M.

DFX Finance (DFX) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga DFX Finance kepada USD adalah $ -0.00013817741922383.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga DFX Finance kepada USD adalah $ +0.0002419019.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga DFX Finance kepada USD adalah $ +0.0539849898.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga DFX Finance kepada USD adalah $ +0.0147225522256598375.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00013817741922383-0.75%
30 Hari$ +0.0002419019+1.34%
60 Hari$ +0.0539849898+298.92%
90 Hari$ +0.0147225522256598375+441.16%

Apakah itu DFX Finance (DFX)

DFX Finance is a decentralized foreign exchange protocol optimized for trading fiat-backed foreign stablecoins, (CADC, EURS, XSGD, etc.) using real-world FX prices. You can safely earn yield or use the DFX platform and contracts to provide true financial localization for the customers of your global business. A decentralized protocol where users can efficiently exchange stablecoins pegged to various foreign currencies isn’t only important, but necessary. DFX Finance is that protocol for the exchange of foreign stablecoins. DFX’s algorithm dynamically adjusts by using real world FX price feeds from ChainLink to ensure that you get the best rates. Working with stablecoin issuers in foreign countries and their local on-ramps will be necessary to onboard the masses into DeFi. DFX aims to create partnerships with stablecoin issuers around the world and help them bootstrap the usage of their tokens to the world. DFX Finance will bring foreign exchange of currencies on-chain and enable millions of users to get the best exchange rates possible. Contact us today or check the links below to get started. Official Website - https://dfx.finance/ Official dapp - https://app.dfx.finance/ DFX Docs - https://docs.dfx.finance/

DFX Finance (DFX) Sumber

Laman Web Rasmi

DFX Finance Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai DFX Finance (DFX) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset DFX Finance (DFX) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk DFX Finance.

Semak DFX Finance ramalan harga sekarang!

DFX kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik DFX Finance (DFX)

Memahami tokenomik DFX Finance (DFX) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DFX dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai DFX Finance (DFX)

Berapakah nilai DFX Finance (DFX) hari ini?
Harga langsung DFX dalam USD ialah 0.0180598 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DFX ke USD?
Harga semasa DFX ke USD ialah $ 0.0180598. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran DFX Finance?
Had pasaran untuk DFX ialah $ 787.08K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DFX?
Bekalan edaran DFX ialah 43.58M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DFX?
DFX mencapai harga ATH sebanyak 24.87 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DFX?
DFX melihat harga ATL sebanyak 0.00102644 USD.
Berapakah jumlah dagangan DFX?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DFXialah -- USD.
Adakah DFX akan naik lebih tinggi tahun ini?
DFX mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DFXramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 15:08:55 (UTC+8)

