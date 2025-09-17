dHEDGE DAO (DHT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.169355 24J Rendah $ 0.17824 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 5.52 Harga Terendah $ 0.056091 Perubahan Harga (1J) -0.72% Perubahan Harga (1D) +1.96% Perubahan Harga (7D) -2.75%

dHEDGE DAO (DHT) harga masa nyata ialah $0.176864. Sepanjang 24 jam yang lalu, DHT didagangkan antara $ 0.169355 rendah dan $ 0.17824 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DHT sepanjang masa ialah $ 5.52, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.056091.

Dari segi prestasi jangka pendek, DHT telah berubah sebanyak -0.72% sejak sejam yang lalu, +1.96% dalam 24 jam dan -2.75% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

dHEDGE DAO (DHT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.62M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.69M Bekalan Peredaran 54.37M Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa dHEDGE DAO ialah $ 9.62M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DHT ialah 54.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.69M.