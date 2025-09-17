DIA (DIA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.699459 24J Tinggi $ 0.722311 Sepanjang Masa $ 5.73 Harga Terendah $ 0.208951 Perubahan Harga (1J) -0.28% Perubahan Harga (1D) +1.09% Perubahan Harga (7D) -4.79%

DIA (DIA) harga masa nyata ialah $0.712896. Sepanjang 24 jam yang lalu, DIA didagangkan antara $ 0.699459 rendah dan $ 0.722311 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DIA sepanjang masa ialah $ 5.73, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.208951.

Dari segi prestasi jangka pendek, DIA telah berubah sebanyak -0.28% sejak sejam yang lalu, +1.09% dalam 24 jam dan -4.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DIA (DIA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 85.33M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 120.36M Bekalan Peredaran 119.68M Jumlah Bekalan 168,817,248.0

Had Pasaran semasa DIA ialah $ 85.33M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DIA ialah 119.68M, dengan jumlah bekalan sebanyak 168817248.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 120.36M.