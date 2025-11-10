Dialectic BTC Vault Harga Hari Ini

Harga langsung Dialectic BTC Vault (DBIT) hari ini ialah $ 102,183, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DBIT kepada USD penukaran adalah $ 102,183 setiap DBIT.

Dialectic BTC Vault kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,419,250, dengan bekalan edaran sebanyak 101.97 DBIT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DBIT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 126,288, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 96,313.

Dalam prestasi jangka pendek, DBIT dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -7.42% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Dialectic BTC Vault (DBIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.42M$ 10.42M $ 10.42M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.42M$ 10.42M $ 10.42M Bekalan Peredaran 101.97 101.97 101.97 Jumlah Bekalan 101.9669362683524 101.9669362683524 101.9669362683524

Had Pasaran semasa Dialectic BTC Vault ialah $ 10.42M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DBIT ialah 101.97, dengan jumlah bekalan sebanyak 101.9669362683524. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.42M.