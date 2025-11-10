Tokenomik Dialectic BTC Vault (DBIT)

Tokenomik Dialectic BTC Vault (DBIT)

Lihat cerapan utama tentang Dialectic BTC Vault (DBIT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:46:39 (UTC+8)
USD

Dialectic BTC Vault (DBIT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Dialectic BTC Vault (DBIT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 10.42M
$ 10.42M$ 10.42M
Jumlah Bekalan:
$ 101.97
$ 101.97$ 101.97
Bekalan Edaran:
$ 101.97
$ 101.97$ 101.97
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 10.42M
$ 10.42M$ 10.42M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 126,288
$ 126,288$ 126,288
Terendah Sepanjang Masa:
$ 96,313
$ 96,313$ 96,313
Harga Semasa:
$ 102,183
$ 102,183$ 102,183

Dialectic BTC Vault (DBIT) Maklumat

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability.

Dialectic BTC brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

Laman Web Rasmi:
https://makina.finance

Tokenomik Dialectic BTC Vault (DBIT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Dialectic BTC Vault (DBIT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DBIT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DBIT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DBIT, terokai DBIT harga langsung token!

DBIT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DBIT? Halaman ramalan harga DBIT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi