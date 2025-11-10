Dialectic ETH Vault Harga Hari Ini

Harga langsung Dialectic ETH Vault (DETH) hari ini ialah $ 3,532.86, dengan 4.56% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DETH kepada USD penukaran adalah $ 3,532.86 setiap DETH.

Dialectic ETH Vault kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 34,731,667, dengan bekalan edaran sebanyak 9.83K DETH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DETH didagangkan antara $ 3,369.91 (rendah) dan $ 3,554.86 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 4,757.52, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 3,098.17.

Dalam prestasi jangka pendek, DETH dipindahkan +0.43% dalam sejam terakhir dan -8.68% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Dialectic ETH Vault (DETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 34.73M$ 34.73M $ 34.73M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 34.73M$ 34.73M $ 34.73M Bekalan Peredaran 9.83K 9.83K 9.83K Jumlah Bekalan 9,826.764098801203 9,826.764098801203 9,826.764098801203

