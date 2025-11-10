Dialectic USD Vault Harga Hari Ini

Harga langsung Dialectic USD Vault (DUSD) hari ini ialah $ 1.005, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DUSD kepada USD penukaran adalah $ 1.005 setiap DUSD.

Dialectic USD Vault kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 49,807,741, dengan bekalan edaran sebanyak 49.57M DUSD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DUSD didagangkan antara $ 1.004 (rendah) dan $ 1.005 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.008, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.999002.

Dalam prestasi jangka pendek, DUSD dipindahkan -0.00% dalam sejam terakhir dan +0.05% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Dialectic USD Vault (DUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 49.81M$ 49.81M $ 49.81M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 49.81M$ 49.81M $ 49.81M Bekalan Peredaran 49.57M 49.57M 49.57M Jumlah Bekalan 49,574,375.01503358 49,574,375.01503358 49,574,375.01503358

Had Pasaran semasa Dialectic USD Vault ialah $ 49.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DUSD ialah 49.57M, dengan jumlah bekalan sebanyak 49574375.01503358. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 49.81M.