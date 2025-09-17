Diamond (DMD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 2.76 $ 2.76 $ 2.76 24J Rendah $ 2.87 $ 2.87 $ 2.87 24J Tinggi 24J Rendah $ 2.76$ 2.76 $ 2.76 24J Tinggi $ 2.87$ 2.87 $ 2.87 Sepanjang Masa $ 33.58$ 33.58 $ 33.58 Harga Terendah $ 0.055845$ 0.055845 $ 0.055845 Perubahan Harga (1J) -0.02% Perubahan Harga (1D) +1.97% Perubahan Harga (7D) +4.89% Perubahan Harga (7D) +4.89%

Diamond (DMD) harga masa nyata ialah $2.86. Sepanjang 24 jam yang lalu, DMD didagangkan antara $ 2.76 rendah dan $ 2.87 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DMD sepanjang masa ialah $ 33.58, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.055845.

Dari segi prestasi jangka pendek, DMD telah berubah sebanyak -0.02% sejak sejam yang lalu, +1.97% dalam 24 jam dan +4.89% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Diamond (DMD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.14M$ 11.14M $ 11.14M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.58M$ 12.58M $ 12.58M Bekalan Peredaran 3.88M 3.88M 3.88M Jumlah Bekalan 4,380,000.0 4,380,000.0 4,380,000.0

Had Pasaran semasa Diamond ialah $ 11.14M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DMD ialah 3.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4380000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.58M.