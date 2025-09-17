Lagi Mengenai DHANDS

Maklumat Harga DHANDS

Laman Web Rasmi DHANDS

Tokenomik DHANDS

Ramalan Harga DHANDS

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

Diamond Hands Logo

Diamond Hands Harga (DHANDS)

Tidak tersenarai

1 DHANDS ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.90%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Diamond Hands (DHANDS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:41:40 (UTC+8)

Diamond Hands (DHANDS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00003074
$ 0.00003074$ 0.00003074
24J Rendah
$ 0.00003146
$ 0.00003146$ 0.00003146
24J Tinggi

$ 0.00003074
$ 0.00003074$ 0.00003074

$ 0.00003146
$ 0.00003146$ 0.00003146

$ 0.00043911
$ 0.00043911$ 0.00043911

$ 0.00001565
$ 0.00001565$ 0.00001565

--

-0.97%

-4.05%

-4.05%

Diamond Hands (DHANDS) harga masa nyata ialah $0.0000309. Sepanjang 24 jam yang lalu, DHANDS didagangkan antara $ 0.00003074 rendah dan $ 0.00003146 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DHANDS sepanjang masa ialah $ 0.00043911, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001565.

Dari segi prestasi jangka pendek, DHANDS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.97% dalam 24 jam dan -4.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Diamond Hands (DHANDS) Maklumat Pasaran

$ 30.85K
$ 30.85K$ 30.85K

--
----

$ 30.85K
$ 30.85K$ 30.85K

998.26M
998.26M 998.26M

998,257,796.533796
998,257,796.533796 998,257,796.533796

Had Pasaran semasa Diamond Hands ialah $ 30.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DHANDS ialah 998.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998257796.533796. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.85K.

Diamond Hands (DHANDS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Diamond Hands kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Diamond Hands kepada USD adalah $ +0.0000025589.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Diamond Hands kepada USD adalah $ +0.0000076005.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Diamond Hands kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.97%
30 Hari$ +0.0000025589+8.28%
60 Hari$ +0.0000076005+24.60%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Diamond Hands (DHANDS)

The $DHANDS community is stepping up to preserve the legacy of unshakable conviction and legendary hodling meme via this solana memecoin that was launched on pumpfun. $DHANDS isn’t just a coin; it’s a lifestyle choice. Built for those who laugh in the face of volatility and hodl through market tsunamis, $DHANDS is the rallying cry of degens who refuse to let go. 🛠️ What we stand for: 💎 Indestructible Commitment 🚀 Unlimited Potential 🗿 Rock solid Memes As markets crumble and paper hands fold, Diamond Hands prevail. Every $DHANDS token represents a piece of the unshakable spirit that built this community. Will it moon? Or will it plummet like a rogue satellite? Either way, we're not selling.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Diamond Hands (DHANDS) Sumber

Laman Web Rasmi

Diamond Hands Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Diamond Hands (DHANDS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Diamond Hands (DHANDS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Diamond Hands.

Semak Diamond Hands ramalan harga sekarang!

DHANDS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Diamond Hands (DHANDS)

Memahami tokenomik Diamond Hands (DHANDS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token DHANDS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Diamond Hands (DHANDS)

Berapakah nilai Diamond Hands (DHANDS) hari ini?
Harga langsung DHANDS dalam USD ialah 0.0000309 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa DHANDS ke USD?
Harga semasa DHANDS ke USD ialah $ 0.0000309. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Diamond Hands?
Had pasaran untuk DHANDS ialah $ 30.85K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran DHANDS?
Bekalan edaran DHANDS ialah 998.26M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) DHANDS?
DHANDS mencapai harga ATH sebanyak 0.00043911 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa DHANDS?
DHANDS melihat harga ATL sebanyak 0.00001565 USD.
Berapakah jumlah dagangan DHANDS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk DHANDSialah -- USD.
Adakah DHANDS akan naik lebih tinggi tahun ini?
DHANDS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak DHANDSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:41:40 (UTC+8)

Diamond Hands (DHANDS) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.