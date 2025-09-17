Diamond Hands (DHANDS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00003074 $ 0.00003074 $ 0.00003074 24J Rendah $ 0.00003146 $ 0.00003146 $ 0.00003146 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00003074$ 0.00003074 $ 0.00003074 24J Tinggi $ 0.00003146$ 0.00003146 $ 0.00003146 Sepanjang Masa $ 0.00043911$ 0.00043911 $ 0.00043911 Harga Terendah $ 0.00001565$ 0.00001565 $ 0.00001565 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.97% Perubahan Harga (7D) -4.05% Perubahan Harga (7D) -4.05%

Diamond Hands (DHANDS) harga masa nyata ialah $0.0000309. Sepanjang 24 jam yang lalu, DHANDS didagangkan antara $ 0.00003074 rendah dan $ 0.00003146 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DHANDS sepanjang masa ialah $ 0.00043911, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001565.

Dari segi prestasi jangka pendek, DHANDS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.97% dalam 24 jam dan -4.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Diamond Hands (DHANDS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 30.85K$ 30.85K $ 30.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.85K$ 30.85K $ 30.85K Bekalan Peredaran 998.26M 998.26M 998.26M Jumlah Bekalan 998,257,796.533796 998,257,796.533796 998,257,796.533796

Had Pasaran semasa Diamond Hands ialah $ 30.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DHANDS ialah 998.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998257796.533796. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.85K.