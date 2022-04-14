Tokenomik DIAMOND The Cat Coin (DMTC)

Tokenomik DIAMOND The Cat Coin (DMTC)

Lihat cerapan utama tentang DIAMOND The Cat Coin (DMTC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
DIAMOND The Cat Coin (DMTC) Maklumat

DMTC or DIAMOND The Cat Coin is a viral meme coin on Solana Blockchain, Based in Thailand and Global and Based on a true story about my lovely cat(DIAMOND) and made by love, I just want my cat to be immortal in this whole world until I die that's a first idea of this project start. We're start from $2,000 Market cap and hit All time high at $10.9 million, please come to check our project and let's DMTC get list on Coingecko to let's everyone in this whole world know DMTC.

Laman Web Rasmi:
https://www.dmtcsolana.com/
Kertas putih:
https://docs.dmtcsolana.com/

DIAMOND The Cat Coin (DMTC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk DIAMOND The Cat Coin (DMTC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 9,91K
Jumlah Bekalan:
$ 999,88M
Bekalan Edaran:
$ 999,88M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 9,91K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0,01973356
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik DIAMOND The Cat Coin (DMTC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik DIAMOND The Cat Coin (DMTC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DMTC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DMTC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DMTC, terokai DMTC harga langsung token!

DMTC Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DMTC? Halaman ramalan harga DMTC kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.