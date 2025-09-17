DiamondShell (DSHELL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 Harga Terendah $ 0.01350254$ 0.01350254 $ 0.01350254 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

DiamondShell (DSHELL) harga masa nyata ialah $0.01838851. Sepanjang 24 jam yang lalu, DSHELL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DSHELL sepanjang masa ialah $ 1.1, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01350254.

Dari segi prestasi jangka pendek, DSHELL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DiamondShell (DSHELL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.11K$ 10.11K $ 10.11K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.39K$ 18.39K $ 18.39K Bekalan Peredaran 550.00K 550.00K 550.00K Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa DiamondShell ialah $ 10.11K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DSHELL ialah 550.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.39K.