DICE ($DICE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0012955 $ 0.0012955 $ 0.0012955 24J Rendah $ 0.0014293 $ 0.0014293 $ 0.0014293 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0012955$ 0.0012955 $ 0.0012955 24J Tinggi $ 0.0014293$ 0.0014293 $ 0.0014293 Sepanjang Masa $ 0.03142132$ 0.03142132 $ 0.03142132 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.19% Perubahan Harga (1D) +0.72% Perubahan Harga (7D) -4.32% Perubahan Harga (7D) -4.32%

DICE ($DICE) harga masa nyata ialah $0.00130609. Sepanjang 24 jam yang lalu, $DICE didagangkan antara $ 0.0012955 rendah dan $ 0.0014293 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $DICE sepanjang masa ialah $ 0.03142132, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $DICE telah berubah sebanyak -1.19% sejak sejam yang lalu, +0.72% dalam 24 jam dan -4.32% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

DICE ($DICE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 357.42K$ 357.42K $ 357.42K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 389.14K$ 389.14K $ 389.14K Bekalan Peredaran 273.66M 273.66M 273.66M Jumlah Bekalan 297,940,236.0 297,940,236.0 297,940,236.0

Had Pasaran semasa DICE ialah $ 357.42K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $DICE ialah 273.66M, dengan jumlah bekalan sebanyak 297940236.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 389.14K.