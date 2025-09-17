Didi Bam Bam (DDBAM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.100296 $ 0.100296 $ 0.100296 24J Rendah $ 0.11199 $ 0.11199 $ 0.11199 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.100296$ 0.100296 $ 0.100296 24J Tinggi $ 0.11199$ 0.11199 $ 0.11199 Sepanjang Masa $ 0.596253$ 0.596253 $ 0.596253 Harga Terendah $ 0.062681$ 0.062681 $ 0.062681 Perubahan Harga (1J) +0.35% Perubahan Harga (1D) +11.03% Perubahan Harga (7D) +44.33% Perubahan Harga (7D) +44.33%

Didi Bam Bam (DDBAM) harga masa nyata ialah $0.111648. Sepanjang 24 jam yang lalu, DDBAM didagangkan antara $ 0.100296 rendah dan $ 0.11199 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DDBAM sepanjang masa ialah $ 0.596253, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.062681.

Dari segi prestasi jangka pendek, DDBAM telah berubah sebanyak +0.35% sejak sejam yang lalu, +11.03% dalam 24 jam dan +44.33% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Didi Bam Bam (DDBAM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.34M$ 2.34M $ 2.34M Bekalan Peredaran 21.00M 21.00M 21.00M Jumlah Bekalan 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Had Pasaran semasa Didi Bam Bam ialah $ 2.34M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DDBAM ialah 21.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.34M.