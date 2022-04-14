Tokenomik Didi Bam Bam (DDBAM)

Tokenomik Didi Bam Bam (DDBAM)

Lihat cerapan utama tentang Didi Bam Bam (DDBAM), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Didi Bam Bam (DDBAM) Maklumat

Sometimes, you have to go all in to make your dreams a reality.

Didi Bam Bam is committed to making cryptocurrency accessible and understandable for everyone.

Didi Bam Bam isn’t just another meme coin; it’s a revolutionary blend of fun and practical value. Our coin is designed to entertain and educate, providing real use case value to its community members.

Inspired by Didi Taihuttu's bold venture into cryptocurrency, we’re on a mission to educate, engage, and empower the world. Join our community and dive into the exciting universe of Didi Bam Bam, where learning meets fun, and innovation drives global adoption.Our unique animated character, Didi Bam Bam, guides users through every stage of their crypto journey:

We combine education with engagement, ensuring our community members not only learn but also participate actively in the ever-evolving crypto space.

Laman Web Rasmi:
https://didibambam.me
Kertas putih:
https://www.didibambam.me/_files/ugd/ee68b8_95c4f5b736744a0e8b11658d68ce398e.pdf

Didi Bam Bam (DDBAM) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Didi Bam Bam (DDBAM), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.70M
$ 2.70M
Jumlah Bekalan:
$ 21.00M
$ 21.00M
Bekalan Edaran:
$ 21.00M
$ 21.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.70M
$ 2.70M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.596253
$ 0.596253
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.062681
$ 0.062681
Harga Semasa:
$ 0.128698
$ 0.128698

Tokenomik Didi Bam Bam (DDBAM): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Didi Bam Bam (DDBAM) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DDBAM yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DDBAM yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DDBAM, terokai DDBAM harga langsung token!

DDBAM Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DDBAM? Halaman ramalan harga DDBAM kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.